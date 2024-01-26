Adana'daki sahte doktor olayında hastane yönetiminden açıklama geldi

Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kendini "asistan doktor" olarak tanıtıp sahte yaka kartı kullanan kadının 24 Ocak'ta yakalandığını yazılı olarak duyurdu. Açıklamada, güvenlik görevlilerinin hastanenin halka açık alanlarında şüpheli bir kişi fark edip polise haber verdikleri kaydedildi. Açıklamada, ayrıca şöyle denildi:

"Hastanemiz yönetimince kişi hakkında personeli ve vatandaşı yanıltmaya, kurum ve hekimlik mesleğinin saygınlığına gölge düşürmeye, hastane içerisinde güvenliği ihlal etmeye teşebbüsten şikayetçi olunmuştur. Yapılan incelemelerde şahsın herhangi bir tanı ve tedavi alanında bu sıfatla bulunmadığı, süreçte yer almadığı teyit edilmiştir. Zira sağlık hizmeti sunumunda yetkisiz ve ehliyetsiz kişilerin engellenmesine hastane yönetimimizce azami özen gösterilmektedir. Şimdiye değin olduğu gibi vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın güvenliği konusundaki hassasiyet ve titizliğimiz yasaların belirlediği normlar çerçevesinde sürdürülmeye devam edilecektir."

SAHTE DOKTOR GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

24 Ocak'ta hastane çalışanları, yaka kartı "asistan doktor" yazan şüpheli bir kişiye dikkat kesildi. Kadının verdiği tutarsız cevaplar üzerine polis, yaka kartının sahte olduğunu ortaya çıkardı. Polis, 26 yaşındaki C.S'yi Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürdü. Hastanenin güvenlik kamerası, C.S'nin koridorda telefonla konuşurken bir cep telefonu aksesuarı dükkanına girdiğini ve daha sonra güvenlik görevlileri tarafından polis noktasına götürüldüğünü kaydetti.İ

RAHAT HAREKET ETMEK AMACI İLE KULLANDIĞINI SÖYLEDİ

C.S., hastanede kendini rahat hissetmek için sahte yaka kartı kullandığını kabul etti. 3 gün hastaneye fizik tedavi için gittiğini belirten C.S. yaka kartını bir kırtasiyede yaptırdığını itiraf etti. Yaka kartını asansörde ve kantinde kullandığını söyleyen sahte doktor, hiçbir hastanın muayenesini gerçekleştirmediğini belirtti. C.S., işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcının emriyle serbest kaldı.