Adana'dan Engellere Gol Projesi: Teknolojiyle Sosyalleşme İmkanı

Engellere Gol Projesi ile Yenilikçi Bir Yaklaşım

Adana'da, Sarıçam Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) Robotik Bilişim Takımı, engelli bireylerin spor yapma fırsatını artırmak için "Engellere Gol Projesi"ni geliştirdi. Bu proje, ayaklarını kullanamayan bireylerin özel bir sensör sistemi ile futbol benzeri sporlara katılımını sağlıyor.

TEKNOFEST Akdeniz'de Finalde

Adana Sarıçam BİLSEM öğrencileri, geliştirdikleri projeyle Antalya'da düzenlenen TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finaline katıldı. Bu etkinlik, engelli bireylerin sosyal hayata dahil olmasını amaçlayan projeleri ön plana çıkardı.

Projenin Amacı ve Gelişimi

BİLSEM Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Osman Onur Dilci, projeyi ilkokul öğrencileri ile beraber geliştirdiklerini belirterek, bu sistemin engellilerin spor yapabilmeleri için büyük bir adım olduğunu vurguladı. Projeye ilham veren bir yürüme engelli öğrencinin beden eğitimi ve oyunlara katılımındaki zorluklar, takım arkadaşları tarafından çözüm arayışı olarak değerlendirildi.

Proje Detayları

Geliştirilen sistem, yürüme engelli bireylerin el ve kol hareketleriyle kontrol edilebilen bir top mekanizmasına dayanıyor. Proje, engelli ve engelsiz bireylerin eşit şartlarda spor yapabilmesini hedefliyor. "Engellere Gol" ismiyle anılan bu sistem, okuldaki engelli öğrenci için oldukça başarılı bir sosyal aktivite imkanı yaratıyor.

Uygulama ve Gelecek Vizyonu

Dilci, projenin özellikle okul çağındaki engelli bireyler için sosyalleşmeyi sağlayacağını düşündüklerini belirtti. Ayrıca, projenin ev yaşamında da kullanılabileceğini ifade etti. Takım kaptanı 10 yaşındaki Büşra Nur Kılıç, engellilere yönelik bir projede yer almaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Teknolojik Yenilikler

Öğrencilerden Hamid Poyraz Korkmaz, geliştirdikleri sistemin bilek hareketlerini algılayarak motor hareketlerine dönüştüğünü açıkladı. Kullanıcının eline takılan özel bir kumanda, topun hareketini kablosuz bir şekilde yönlendirebiliyor. Böylece kullanıcı, el ve kol hareketleriyle topu 10 metre mesafeden kontrol edebiliyor.

Adana Sarıçam Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, okullarındaki engelli arkadaşlarıyla oynayabilmek için geliştirdikleri "Engellere Gol Projesi"yle, Antalya'da düzenlenen TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finaline katıldı.

Adana Sarıçam Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, okullarındaki engelli arkadaşlarıyla oynayabilmek için geliştirdikleri "Engellere Gol Projesi"yle, Antalya'da düzenlenen TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finaline katıldı.

Adana Sarıçam Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, okullarındaki engelli arkadaşlarıyla oynayabilmek için geliştirdikleri "Engellere Gol Projesi"yle, Antalya'da düzenlenen TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finaline katıldı.

Adana Sarıçam Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, okullarındaki engelli arkadaşlarıyla oynayabilmek için geliştirdikleri "Engellere Gol Projesi"yle, Antalya'da düzenlenen TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nın finaline katıldı.