Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak Görevine Devam Edecek

Bedirhan Durak, Adana Demirspor'un Başkanlık Görevine Devam Edecek

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak, istifasının kabul edilmediğini ve kulüp başkanlığı görevine devam edeceğini duyurdu.

Durak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Galatasaray maçının ardından yaşanan tartışmalar neticesinde istifa etme kararı aldığını hatırlattı. Ancak, yönetim tarafından bu istifanın kabul edilmediğini ifade etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak ile gerçekleştirdiği görüşmeye atıfta bulunan Durak, şunları kaydetti: "Yönetim Kurulu'nda istifamın kabul görmediği ve kulüp başkanlığı görevinde bulunmamın daha faydalı olacağı tarafıma bildirildi. Bu durumda, Adana Demirspor'un menfaatleri, kulübüme ve futbolcularımıza olan inancım ile yönetim kuruluna olan saygım gereğince görevime devam edeceğim."

Bedirhan Durak, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Adana Demirspor maçında ve sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle 10 Şubat'ta istifa ettiğini açıklamıştı.