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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü DEAŞ Operasyonu

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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü DEAŞ Operasyonu
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak zamanı söz konusu şüphelilerin evlerine aynı anda baskınlar yapıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak zamanı söz konusu şüphelilerin evlerine aynı anda baskınlar yapıldı. Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrası ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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