Adana Emniyet Müdürü Arıkan: 'Huzur İçin Kararlıyız'

Adana Emniyet Müdürü'nden Güçlü Mesaj

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, kentte huzurun sağlanacağını ve suça kesinlikle göz açtırılmayacağını ifade etti. Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, farklı birimlerden polislerin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamayı denetleyen Arıkan, 'Vatandaşlarımız Adana'da huzur içinde dolaşacak. Bunun aksi yönde hareket edenler de gerekli cevabı alacak' dedi.

Polis Uygulamalarına Destek

Uygulama sırasında polisler, araçları durdurup arama yaptı ve kimlik kontrolleri gerçekleştirdi. Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Arıkan, polislere hitaben, alan hakimiyetinin bırakılmaması gerektiğini vurguladı. 'Kendini devletin karşısında görmeye çalışan çetecikler, polislerimizin duruşunu daha önce gördü, bundan sonra da görecek' şeklinde konuştu.

Yeni Dönem ve Mücadele Vurgusu

Gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki organize suç çeteleriyle olan mücadelenin süreceğini belirten Arıkan, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığın devam edeceğini ifade etti. 'Hiç kimse devletten büyük değildir' diyen Arıkan, vatandaşların polisine güvenmesini istedi. Özellikle Yüreğir başta olmak üzere çeşitli ilçelerde, gündüz ve gece farklı uygulamalar gerçekleştireceklerini duyurdu. 'Bu yeni dönem içerisinde başarıyı artırmayı umuyoruz' diye ekledi.

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan (ortada), merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, İl Emniyet Müdürlüğünün farklı birimlerden polislerin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamayı denetledi. Arıkan, burada gazetecilere açıklama yaptı.

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan (ortada), merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde, İl Emniyet Müdürlüğünün farklı birimlerden polislerin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamayı denetledi. Arıkan, burada gazetecilere açıklama yaptı.