Adana Emniyet Müdürü, Muhtarların Sorunlarını Dinledi

Adana Emniyet Müdürlüğü'nden Muhtarlara Destek

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Yüreğir ilçesinde yer alan bazı mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek onların sorun ve taleplerini dinledi.

Narkotik Denetimleri ve İşbirliği Vurgusu

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleyman Vahit Caddesi'nde özel harekat, asayiş ve trafik ekiplerinin desteğiyle geniş çaplı bir denetim yaptı. Ekipler, araçlar üzerinde detaylı arama yaparak sürücülerin kimliklerini de kontrol etti.

Denetim sırasında, İl Emniyet Müdürü Arıkan, operasyonu gerçekleştiren ekipleri ziyaret etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretin ardından, muhtarlarla bir toplantı gerçekleştirerek işbirliği içinde sorunların üstesinden geleceklerini belirtti.

Narkotik Veri Analiz Sistemi (NARVAS)

Görüşme sırasında, Narkotik Şube Müdürü katılımcılara Narkotik Veri Analiz Sistemi (NARVAS) hakkında bilgi verdi. Sistemin, vatandaşlardan gelen ihbarların analiz edilerek etkili eylem planlarının oluşturulmasında kullanıldığı vurgulandı. Bu sayede, suçluların yakalanmasının daha kolay hale geldiği ifade edildi.

Ayrıca, yılbaşından bu yana yapılan 200'den fazla uygulamanın sonucunda "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu kullanma" suçlarıyla ilişkilendirilen 1351 adli olayda 1656 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, bunlardan 250'sinin tutuklandığı belirtildi.

Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, merkez Yüreğir ilçesindeki bazı mahallelerin muhtarlarıyla buluşarak sorun ve taleplerini dinledi.