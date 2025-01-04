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Adana Esnafı Ferdi Tayfur İçin Helva Dağıttı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir esnaf, Ferdi Tayfur'un anısına helva ikramı yaptı. Bin kişiye helva ikramında bulunurken sanatçıya olan sevgisini ifade etti.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 15:31
Adana Esnafı Ferdi Tayfur İçin Helva Dağıttı

Adana'da Ferdi Tayfur Anısına Helva İkramı

Adana'nın Kozan ilçesinde, vefat eden ünlü sanatçı Ferdi Tayfur onuruna bir helva dağıtım etkinliği düzenlendi. Lokantası önünde stant kuran esnaf Murat Mercan, "1 ölü, 85 milyon yaralı hemşehrimiz Ferdi Tayfur ruhuna helva ikramı hatıran yeter" yazılı pankartla dikkat çekti.

80'den Fazla Kişiye Hizmet Verildi

Kurulan stantta, Ferdi Tayfur'un sevilen şarkılarının çalındığı ortamda, yaklaşık 1000 kişiye helva ikram edildi. Mercan, etkinliği gerçekleştirmek istemelerinin nedenini cenazeye katılamamak olarak açıkladı.

Etkili bir konuşma yapan Mercan, "Sanatçımız, Türkiye için büyük bir değer. 1000 kişilik helva dağıtarak ona olan sevgimizi ve saygımızı ifade etmeye çalıştık. Sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

Ferdi Tayfur'un Geniş Hayran Kitlesi

Mercan, Ferdi Tayfur'un sadece 50 yaş üzeri bir kitleye hitap ettiğini düşündüğünü, ancak etkinlikte görüldüğü üzere, 7'den 70'e herkesin onu sevdiğine dikkat çekti. Sosyal medyada paylaşılan video ve mesajlar da bu durumu kanıtlıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde bir esnaf, vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema...

Adana'nın Kozan ilçesinde bir esnaf, vefat eden ses sanatçısı, besteci, söz yazarı ve sinema oyuncusu Ferdi Tayfur için helva dağıttı.

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