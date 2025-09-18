Adana Feke'de Ev Yangını: Anne ve Oğlu Yaralandı

Gedikli Mahallesi'ndeki müstakil ev alevlere teslim oldu

Adana'nın Feke ilçesi Gedikli Mahallesi'nde bulunan bir müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında yaralanan Fındık Gök ile oğlu İsmail Hakkı Gök, sağlık ekiplerince Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre annenin sağlık durumu iyi, oğlunun ise vücudunda yanıklar oluştu.

Yangın nedeniyle söz konusu ev kullanılamaz hale geldi.

