Adana Feke'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Feke ilçesindeki Belenköy Mahallesi Kahveci Yaylası'nda çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı; soğutma çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 13:51
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 14:07
Belenköy Mahallesi Kahveci Yaylası'nda yangın çıktı; müdahale sürüyor

Adana'nın Feke ilçesinde, Belenköy Mahallesi Kahveci Yaylası mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarın ardından bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ve söndürme helikopterleri sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan koordineli müdahale gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgede halen soğutma çalışması sürüyor ve ekiplerin bölgede teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

