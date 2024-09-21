Adana Hastanesinde Altınlı Çanta Sahibine Ulaştırıldı

Adana'daki Hastane Olayı

Adana'da bir hastanede hasta yakınının bıraktığı çanta, içindeki altınlarla birlikte güvenlik görevlisi tarafından sahibine teslim edildi.

Olayın Gelişimi

62 yaşındaki Faize Dizman, Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir yakınına ziyarette bulundu. Tedavi sonrası, hastanenin odasında doktorla görüşen Dizman, nişan hediyesi olarak 2 çift bilezik ve 10 yarım altın barındıran çantasını unuttu.

Güvenlik Görevlisinin Başarısı

Dizman'ın unutkanlığından haberdar olan güvenlik görevlisi Sadi Işık, çantayı bulduktan sonra içindeki cep telefonundan Dizman'ın damadına ulaşarak durumu bildirdi. Hastanede buluşmasının ardından, Işık çantayı Faize Dizman'a teslim etti.

Teşekkürler ve Plaket

Hastane Başhekimi Dr. Çiğdem Erhan, güvenlik görevlisi Işık'a bu örnek davranışı nedeniyle plaket takdim etti. Sadi Işık, "Görevimi yaparak çantayı sahibine teslim ettim," ifadelerini kullandı.

Faize Dizman ise, çantasını unuttuğu için hüsrana uğradığını ancak altınlarının geri alındığı için güvenlik görevlisine minnettar olduğunu belirtti. "Altınları bulup bana teslim ettiği için güvenlik görevlisine teşekkür ediyorum," dedi.

Adana'daki bir hastanede hasta yakınının unuttuğu içinde altın bulunan çanta, güvenlik görevlisince sahibine teslim edildi. Hastane Başhekimi Dr. Çiğdem Erhan (sağda), çantayı sahibine ulaşarak teslim eden güvenlik görevlisi Sadi Işık'a (solda) plaket verdi.

Adana'daki bir hastanede hasta yakınının unuttuğu içinde altın bulunan çanta, güvenlik görevlisince sahibine teslim edildi. Hastane Başhekimi Dr. Çiğdem Erhan (sağda), çantayı sahibine ulaşarak teslim eden güvenlik görevlisi Sadi Işık'a (solda) plaket verdi.

Adana'daki bir hastanede hasta yakınının unuttuğu içinde altın bulunan çanta, güvenlik görevlisince sahibine teslim edildi. Hastane Başhekimi Dr. Çiğdem Erhan (sağda), çantayı sahibine ulaşarak teslim eden güvenlik görevlisi Sadi Işık'a (solda) plaket verdi.

Adana'daki bir hastanede hasta yakınının unuttuğu içinde altın bulunan çanta, güvenlik görevlisince sahibine teslim edildi. Hastane Başhekimi Dr. Çiğdem Erhan (sağda), çantayı sahibine ulaşarak teslim eden güvenlik görevlisi Sadi Işık'a (solda) plaket verdi.