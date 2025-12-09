DOLAR
Adana İmamoğlu'nda 72 yaşındaki Vahit Şentuna kayıp — Aramalar sürüyor

İmamoğlu'nda 6 Aralık'tan bu yana kayıp olan 72 yaşındaki Vahit Şentuna için jandarma, polis ve AFAD öncülüğünde köpek ve dron destekli arama sürüyor.

Yayın Tarihi: 09.12.2025 15:21
Güncelleme Tarihi: 09.12.2025 15:21
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 6 Aralık'tan bu yana haber alınamayan 72 yaşındaki Vahit Şentuna için jandarma, polis ve AFAD başta olmak üzere ekipler seferber oldu.

Arama çalışmaları

Ailesinin kayıp başvurusu üzerine, Saygeçit Mahallesi'ndeki evinden 6 Aralık'ta çıktıktan sonra kaybolan, evli ve 1 çocuk babası zihinsel engelli Vahit Şentuna (72) için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekipler, Saygeçit Mezarlığı civarında görüldüğüne dair bilgiler doğrultusunda mahallede köpek ve dron destekli geniş çaplı arama yaptı.

Jandarma, polis ve AFAD'ın yanı sıra Yesevi Arama Kurtarma ve bazı sivil toplum kuruluşları da çalışmalara destek verdi. Henüz Şentuna'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve aile açıklamaları

Güvenlik kamerası görüntüleri, Şentuna'nın 6 Aralık'ta evden çıktıktan sonra mahalledeki cami ve çarşı civarında görüldüğünü ortaya koydu.

Şaban Büyümez,"Cumartesi günü en son burada yoldan geliyordu. 'TOKİ'ye doğru gidiyorum' dedi bize. Daha önce görüyorduk ama böyle bir durumu olduğunu bilmiyordum" dedi.

Hatice Şentuna, "Babam 3 gündür kayıp. En son İmamoğlu'nda görülüyor. Her gün çarşıdan geldiği gibi geliyor. Yoldan birisi alıyor, bizim TOKİ'ye değil, yağmur arttığı için bir önceki TOKİ'de iniyor. Yolunu kaybettiğini düşünüyoruz. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Saygeçit tarafı her yer arandı, Sevinçli tarafı arandı, her yerde anonslar veriliyor. Buraya gelip adres sorduğunda aklı yerinde ama sonradan aklı yerinde olmayabilir. Üzerinde siyah manto ve pantolon var. Aklı yerinde olsa birine söylerdi. Türkiye'nin her yerinde olabilir. Biri yardım etmek amacıyla almış olabilir" diye konuştu.

Hatice Şentuna ayrıca, "Aranmadık hiçbir yer bırakmadık. Çöp kutularına varana kadar baktım, hiçbir iz yok. Kim gördüyse lütfen korkmadan emniyete haber versin. Babamı bulana kadar buradan ayrılmayacağım. Bir husumetlisi yok. Herkesin bildiği, sevdiği biri. Herkes tanır, bilir bizi. Sadece burada kayboldu ya da köyün içinde saklanmış olabilir, düşmüş olabilir. Köyü bilen herkes evin çevresine baksa bir kuyuya düşmüş olabilir" ifadelerini kullandı.

Medine Şentuna, "Her gün sabah çıkar gelir. Akşam 6'da evde olur. Sabah 10 gibi çıktı, 4'te de çay ocağının olduğu yerde çıkmış. 25 yıldır evliyim. Uzağa gider de akşam gelir. Buraya geldiğimizden beri çıkmazdı öyle" diyerek kocasının bulunmasını istedi.

