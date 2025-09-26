Adana Karataş'ta Çırçır Fabrikası Depo Yangını — İtfaiye Müdahalesi Sürüyor

Adana'nın Karataş ilçesi Yemişli Mahallesi'ndeki çırçır fabrikası deposunda çıkan yangına Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor; pamuklar güvenle dışarı çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 17:03
İtfaiye ekipleri pamukları dışarı çıkararak müdahale ediyor

Adana'nın Karataş ilçesi Yemişli Mahallesindeki bir çırçır fabrikasının deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri fabrikaya sevk edildi ve olay yerine hızla intikal etti.

İtfaiye ekipleri, depoda bulunan pamukları dışarı çıkararak yangına müdahalede bulundu.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

