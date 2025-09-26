Adana Karataş'ta Çırçır Fabrikası Depo Yangını — İtfaiye Müdahalesi Sürüyor

Adana Karataş'ta çırçır fabrikası deposunda yangın

İtfaiye ekipleri pamukları dışarı çıkararak müdahale ediyor

Adana'nın Karataş ilçesi Yemişli Mahallesindeki bir çırçır fabrikasının deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri fabrikaya sevk edildi ve olay yerine hızla intikal etti.

İtfaiye ekipleri, depoda bulunan pamukları dışarı çıkararak yangına müdahalede bulundu.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.