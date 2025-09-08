Adana Kozan'da Düğünde Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesindeki Türkeli Mahallesi'nde bir düğünde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı; yaralı hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 00:08
Adana Kozan'da Düğünde Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Adana Kozan'da Düğünde Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Olayın Detayları

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Türkeli Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce düğün salonunun önünde bulunan Ö.Ö'ye ateş açıldı. Olay sonucu 1 kişi yaralandı.

Çevredekilerin kendi imkanlarıyla yaptığı müdahalenin ardından yaralı, önce Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki müdahalenin ardından hasta, ileri tedavi amacıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küresel Sumud Filosu Tunus'a Ulaştı: Greta Thunberg de Katıldı
2
Samsun İlkadım'da Bıçaklı Kavga: 1 Kişi Yaralandı
3
Şeyh Doha'da Al Sani ile Görüştü: Gazze Krizi ve Filistin Devleti Tanınma Girişimi
4
Erzurum Pasinler'de Toprak Evin Damı Çöktü: 2 Çocuk Öldü, 4 Yaralı
5
Tahran'da Kanlı Ay Tutulması Teleskoplarla Net Şekilde Görüldü
6
Manisa Akhisar'da 5 Yaşındaki Çocuk Gölete Düşerek Hayatını Kaybetti
7
Adana Kozan'da Düğünde Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı