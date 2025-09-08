Adana Kozan'da Düğünde Silahlı Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Olayın Detayları

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Türkeli Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce düğün salonunun önünde bulunan Ö.Ö'ye ateş açıldı. Olay sonucu 1 kişi yaralandı.

Çevredekilerin kendi imkanlarıyla yaptığı müdahalenin ardından yaralı, önce Kozan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki müdahalenin ardından hasta, ileri tedavi amacıyla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.