Adana Kozan'da ev yangını: Anne ve engelli kızı dumandan etkilendi

Tufanpaşa Mahallesi, Fehmi Özel Türkay Caddesi

Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangında anne ile engelli kızı dumandan etkilendi. Olay, bölge sakinlerini ve müdahale ekiplerini alarma geçirdi.

Yangın, Tufanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi'nde bulunan tek katlı evin mutfak kısmında, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sırasında evde bulunan anne, engelli kızını alarak dışarı çıktı. Dumandan etkilendikleri belirlenen anne ve kızı Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

