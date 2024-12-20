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Adana Kozan'da Ev Yangını: Bir Kişi Dumandan Etkilendi

Adana Kozan'da çıkan ev yangınında bir kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 19:34
Adana Kozan'da Ev Yangını: Bir Kişi Dumandan Etkilendi

Adana'nın Kozan İlçesinde Yangın Olayı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi, tedavi altına alındı. Tufanpaşa Mahallesi Sedir Sokak'ta Ahmet A.'ya ait müstakil evde, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi.

Yangın ve Müdahale

Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Meral A., itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Sağlık Durumu ve Zarar

Meral A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangın, evin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.

Olay hakkındaki detaylar ve yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürerken, yangında zarar gören evin durumu incelenmeye devam ediyor.

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