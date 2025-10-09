Adana Kozan'da Fırtına: Okulun Çatısı Uçtu, Güvenlik Kamerası Kaydetti

Adana'nın Kozan ilçesinde etkili fırtına, Kozan Bucak Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin çatısını uçurdu; güvenlik kamerası hasar anını kaydetti. Okula 2 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 14:38
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 14:38
Adana'nın Kozan ilçesi Bucak Mahallesi'nde bulunan Kozan Bucak Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde, dün etkili olan fırtına sırasında okulun çatısının uçtuğu güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde neler görüldü?

Kayıtta, derslik ve atölye binalarının çatılarının uçtuğu ve kopan çatı parçalarının park halindeki bazı araçlara isabet ettiği görülüyor.

Eğitime ara verildi

Fırtınada çatısı zarar gören ve bahçesindeki bazı ağaçların devrildiği okulda, yetkililer tarafından eğitime 2 gün ara verildi.

