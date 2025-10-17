Adana Kozan'da İş Yerine Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda E.H. ayağından yaralandı; şüpheli kaçarken kask ve tüfek düşürdü.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 20:05
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 20:05
Adana'nın Kozan ilçesinde, Tufanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda E.H. ayağından yaralandı.

Olayın Detayları

İddiaya göre, plakasız motosiklet ile gelen kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, E.H.'ye ait iş yerine gelerek tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği E.H. olay yerinde yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından E.H., Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelinin kaskını ve tüfeğini düşürdüğünü belirleyerek, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

