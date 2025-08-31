DOLAR
Adana Kozan'da Kafe Kurşunlanması: 5 Gözaltı, 1 Tutuklama

Adana Kozan'da kafeye yönelik silahlı saldırıda 5 şüpheli gözaltına alındı; olay yerinde yakalanan K.C.İ tutuklandı, diğer 4 kişi adliyeye sevk edilecek.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 17:34
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 17:34
Adana'nın Kozan ilçesinde bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan K.C.İ tutuklandı.

Olay ve soruşturma

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Kozan ilçesindeki kafenin 3 günde 2 kez kurşunlandığına" ilişkin haberlerin belirtildiği kaydedildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde silahla yakalanan K.C.İ'nin tutuklandığını bildirdi. Eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler K.B, E.S, M.K ve H.H.T gözaltına alındı.

Açıklamada, dört zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği aktarıldı.

