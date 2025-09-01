Adana Kozan'da Kafeye Kurşunlama: 5 Şüpheli Daha Tutuklandı

Soruşturmada son durum

Adana'nın Kozan ilçesinde 29 Ağustos'ta bir kafeye düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada polis ekipleri yeni gelişmeler kaydetti.

Yapılan incelemeler sonucu, kurşunlanan iş yerinin sahibi ile şüpheliler arasında iş yerine ortak olma konusunda anlaşmazlık yaşandığı tespit edildi.

Olayla bağlantılı olarak daha önce tutuklanan K.C.İ.'nin ardından, soruşturma kapsamında gözaltına alınan K.B., M.E.S., M.K., H.H.T. ve B.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme sürecinin ardından bu 5 şüpheli daha tutuklandı; böylece soruşturmada tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada da K.C.İ.'nin tutuklandığı ve diğer şüphelilerin gözaltına alındığı bilgisi paylaşılmıştı.