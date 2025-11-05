Adana Kozan'da Minibüs Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı — Kaza Kamerada

Adana'nın Kozan ilçesinde T.Ç. idaresindeki 01 RM 465 plakalı minibüs yoldan çıkarak devrildi; sürücü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 16:18
Adana Kozan'da Minibüs Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı — Kaza Kamerada

Adana Kozan'da minibüs devrildi: Sürücü ağır yaralandı

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada, yoldan çıkan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı. Olay anı ise anbean güvenlik kamerasına kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre, T.Ç. idaresindeki 01 RM 465 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yassıçalı Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı; görüntüler olayın gelişimini açık şekilde ortaya koyuyor.

ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE YOLDAN ÇIKAN MİNİNBÜS DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI. KAZA ANI İSE...

ADANA'NIN KOZAN İLÇESİNDE YOLDAN ÇIKAN MİNİNBÜS DEVRİLDİ, SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI. KAZA ANI İSE SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

