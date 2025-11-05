Adana Kozan'da Minibüs Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı — Kaza Kamerada

Adana Kozan'da minibüs devrildi: Sürücü ağır yaralandı
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen kazada, yoldan çıkan minibüsün sürücüsü ağır yaralandı. Olay anı ise anbean güvenlik kamerasına kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, T.Ç. idaresindeki 01 RM 465 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yassıçalı Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı; görüntüler olayın gelişimini açık şekilde ortaya koyuyor.
