Adana Kozan'da Oto Galeriye Silahlı Saldırı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Olayın seyri ve yakalama

Adana'nın Kozan ilçesinde, Develi Bulvarı'nda dün gece saatlerinde meydana gelen olayda, motosikletli iki şüpheli tarafından R.G'ye ait oto galeriye otomatik silahla ateş açıldığı bildirildi.

Saldırıda iş yeri ve önündeki bazı araçlarda hasar oluştu; kendiliğinden hareket eden park halindeki bir otomobil refüje çarparak durabildi.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelilerin M.A.K. (33) ve C.C. (33) olduğunu belirledi. Zanlılar, Horzum Yaylası'ndaki bir eve düzenlenen operasyonda yakalandı.

Ele geçirilenler ve adli süreç

Adreste yapılan aramada otomatik silah, tabanca, 3 şarjör, 57 fişek ile uyuşturucu olduğu değerlendirilen 19 hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından iki zanlı adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik kamerası görüntüleri

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kurşunlanan iş yerindeki 4 kişinin yere yatması ve saldırganların motosikletle olay yerinden uzaklaşması yer aldı.

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ: Şüphelilerin adliyeye sevk edilip tutuklanmasıyla ilgili işlemler tamamlandı.

