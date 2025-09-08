Adana Kozan'da Sağlık Çalışanlarına Saldırı: Zanlı Gözaltında

Kozan'da yaralının yakını M.D., Kozan Devlet Hastanesi'nde iki sağlık çalışanını darbetti; olay güvenlik kamerasında kaydedildi, şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 16:17
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 16:37
Güvenlik kamerası görüntüleri olayın seyrini ortaya koydu

Adana'nın Kozan ilçesinde, Türkeli Mahallesi'ndeki düğün salonunda dün çıkan silahlı kavgada yaralanan Özkan Özçelik (24), Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye gelen yakınlarından M.D., acil serviste görevli sağlık çalışanlarına saldırdı.

Olayda iki sağlık çalışanı darp edilirken, güvenlik görevlileri müdahale etti. Sağlık çalışanlarının şikayeti üzerine M.D. gözaltına alınarak Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde zanlının sağlık çalışanlarından birine yumruk attığı yer alıyor.

Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu, hastane önünde yaptığı açıklamada saldırının kabul edilemez olduğunu vurguladı. Nennioğlu, "Yaralı hastanın yakınları, hemşire arkadaşımıza doğrudan saldırıda bulunmuştur. Kavgayı ayırmaya çalışan bir diğer hemşire arkadaşımızın omzu çıkmıştır. Hasta resüsitasyon odasına alındıktan sonra da yakınları içeri girmeye çalışmış, bu esnada güvenlik personeli ile resüsitasyon kapısı önünde arbede yaşanmıştır." dedi.

Adana İl Sağlık Müdürlüğü ve Kozan Devlet Hastanesi Başhekimliği gerekli işlemleri başlattı ve süreci yakından takip ediyor.

Öte yandan, Türkeli Mahallesi'ndeki düğün salonunda çıkan silahlı kavgada yaralanarak Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özkan Özçelik, daha sonra sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sabaha karşı hayatını kaybetmişti.

