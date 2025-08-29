DOLAR
Adana Kozan'da Sopa İddiası: Ev Sahibinin Darbettiği Kişi Öldü

Adana'nın Kozan ilçesi Savruk Yaylası'nda ev sahibi Y.R.'nin sopayla darbettiği kiracı Hüseyin Başak, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma şüpheliyi arıyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 15:54
Savruk Yaylası'nda çıkan kavgada kiracı yaşamını yitirdi

Adana'nın Kozan ilçesinde, Savruk Yaylası'nda meydana gelen kavgada ev sahibi Y.R. ile kiracısı Hüseyin Başak arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, iddiaya göre Y.R., Hüseyin Başak'a sopayla vurdu. Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hüseyin Başak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

