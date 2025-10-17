Adana Merkezli Bayğaralar Operasyonunda 96 Zanlı Tutuklandı

Adana merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda, Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik soruşturmada toplam 130 şüpheli gözaltına alındı; bu kişilerden 96 zanlı tutuklandı.

Operasyonun seyri ve yakalamalar

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen 10 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, 13 Ekim tarihinde 10 ilde düzenlenen operasyonlar kapsamında aranan 24 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 130'a yükseldi.

Zanlılardan 95'inin ardından 35'i de işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları sonrasında nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 130 şüpheliden 96'sı tutuklandı; 31'i adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 34 kişi serbest bırakıldı.

Bu kapsamda, yılın ilk 10 ayında Bayğaralar suç örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde tutuklananların sayısı 190'a ulaştı.

Resmi açıklamalar ve görüntüler

Adana Valiliği'nden operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bayğaralar suç örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 2025 yılının ilk 10 ayında toplam190 şüpheli tutuklandı. Suç örgütlerine karşı yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini koruma kararlılığımızın en somut göstergesidir. Toplum düzenini bozmaya teşebbüs eden tüm yapılanmalara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

Operasyon kapsamında arama yapılan bir ikamette hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelinin saklandığı çeyiz sandığında yakalanması polis kamerasınca kaydedildi.

Operasyonun kapsamı ve ele geçirilenler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik Adana, İzmir, Antalya, İstanbul, Trabzon, Van, Kilis, Bitlis, Ankara ve Kocaeli'deki 403 adrese, 800 ekip ve 2 bin personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 106 zanlının yakalandığını bildirmişti.

Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilenler arasında 4 el yapımı patlayıcı, 27 ruhsatsız tabanca, 3 AK-47 tüfeği, 2 otomatik tabanca, 38 bin 915 uyuşturucu hap ve dijital materyal yer aldı.

Operasyonda yakalanan şüphelilerden 95'i, dün Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilmişti.

Adana merkezli 10 ilde Bayğaralar organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 106 zanlıdan işlemleri tamamlanan 95'i adliyeye sevk edildi. Polis helikopteri de şüphelilerin otobüsle adliyeye götürülmesi sırasında ekiplere havadan destek sağladı.