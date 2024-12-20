Adana Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 23 Gözaltı

Adana'da Dev Dolandırıcılık Operasyonu

Adana merkezli olarak gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyon sonucunda, 13 ilde düzenlenen baskınlarla 23 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyonun kaynağında, 38 kişiyi yaklaşık 10 milyon lira dolandırdığı iddia edilen bir çetenin olduğu belirtildi.

Soruşturmanın Başlangıcı

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma, dolandırıcıların, motosiklet satma bahanesiyle zarar verdikleri kişilere "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları bilgisinin alınması üzerine başladı.

Operasyona Dair Detaylar

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karışan şahısları yakalamak için titiz bir araştırma yürüttü. Ekipler, gerçekleştirdikleri çalışmalar neticesinde 23 şüphelinin kimliklerini tespit etti.

Gözaltı ve Ele Geçirilen Malzemeler

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak Adana'nın yanı sıra Mersin, Osmaniye, Ankara, İstanbul, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, Konya, Mardin, Muş ve Zonguldak gibi illerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlar sonucunda, zanlılar yakalandı ve adreslerde 22 cep telefonu, 14 SIM kart ve birçok dijital materyal ele geçirildi.

Adana merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, 38 kişiyi yaklaşık 10 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı.

Adana merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, 38 kişiyi yaklaşık 10 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 23 şüpheli gözaltına alındı.