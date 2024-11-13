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Adana Merkezli 'Kuyu-37' Operasyonunda 282 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Adana merkezli 'Kuyu-37' operasyonlarında gözaltına alınan 282 zanlı, adliyeye güvenlik önlemleri altında sevk edildi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 08:47
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 09:35
Adana Merkezli 'Kuyu-37' Operasyonunda 282 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Adana Merkezli 'Kuyu-37' Operasyonu Tamamlandı

Adana merkezli gerçekleştirilen 'Kuyu-37' operasyonları kapsamında, 282 şüpheli adli makamlara sevk edildi. Operasyonlar, Ramazan Bayğara liderliğindeki organize suç örgütüne yönelik olarak 11 Kasım'da düzenlendi.

Operasyonun Ayrıntıları

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlar, İstanbul, Ankara, İzmir, Osmaniye, Mersin, Niğde, Bursa, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kırklareli, Batman, Mardin, Muş ve Sakarya illerini kapsadı. İlk etapta gözaltına alınan 270 kişiye ek olarak, aranan 12 zanlı daha yakalandı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 282'ye ulaştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, zırhlı araçlar eşliğinde adliyeye götürüldü. Bu süreçte, bir polis helikopteri havadan güvenlik önlemleri aldı ve adliye çevresinde faliyet gösteren ekipler, güvenliği sağlamak amacıyla önlemlerini artırdı.

İçişleri Bakanı'ndan Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen operasyonlarda 83 farklı suç eylemine karıştığı tespit edilen 270 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüpheliler arasında; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten öldürme, kasten yaralama, nitelikli yağma ve uyuşturucu madde ticareti gibi önemli suçlar bulunuyor.

Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyonlar sırasında, 43 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız tüfek, 5 AK-47 otomatik silah, 4 el bombası, uyuşturucu madde, çok miktarda döviz ve Türk lirası ile çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Ayrıca, operasyon kapsamında 8 konut, 2 arsa, 1 otomobil, 4 motosiklet ve 19 banka hesabına geçici olarak el konuldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adana merkezli 16 ilde, elebaşılığını kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında tutuklu bulunan...

Adana merkezli 16 ilde, elebaşılığını kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında tutuklu bulunan Ramazan Bayğara'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-37" operasyonlarında gözaltına alınan 282 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Adana merkezli 16 ilde, elebaşılığını kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında tutuklu bulunan...

Adana merkezli 16 ilde, elebaşılığını kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında tutuklu bulunan Ramazan Bayğara'nın yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-37" operasyonlarında gözaltına alınan 282 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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