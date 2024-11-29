Adana Merkezli Sahte Dolar Operasyonunda 4 Tutuklama

Adana Merkezli Sahte Dolar Operasyonu: 4 Zanlı Tutuklandı

Adana merkezli olarak gerçekleştirilen sahte dolar operasyonunda, 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyon, Adana, Hatay ve Mersin'de düzenlendi ve suç şemasının detayları emniyet ekipleri tarafından ortaya koyuldu.

ATM'lere Sahte Banknot Yatırılmış

Alınan ihbarlar doğrultusunda, Adana'daki bir özel bankanın ATM'lerine sahte 100 dolarlık 423 banknot, diğer bankanın ATM'lerine ise 35 adet sahte banknot yatırıldığı belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, konuyla ilgili teknik ve fiziki takip başlattı.

Yürütülen Operasyonda Çok Sayıda Ele Geçirme

Yapılan operasyonlarda, elebaşı oldukları öne sürülen A.Ö, F.K, S.B ve R.S. dahil olmak üzere toplamda 15 şüpheli yakalandı. Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 183 adet sahte 100 dolarlık banknot, 256 adet 1 dolarlık banknot, 36 adet 5 liralık banknot ile ruhsatsız bir tabanca ve 36 mermi ele geçirildi.

Şahsiyet Gizlemek İçin Yöntemler

Zanlıların ATM'lere para yatırma işlemleri sırasında tanınmamak için şapka, güneş gözlüğü ve maske kullandıkları tespit edildi. Şüphelilerin, sahte dolarları başkalarına ait banka hesapları üzerinden ATM'lere yatırdıktan sonra Türk lirasına çevirdikleri ve bu parayı başkalarının hesaplarına aktardıkları anlaşıldı.

Adliyeye Sevk ve Tutuklama Süreci

Yakalanan zanlılar, adliyeye sevk edildikten sonra 3’ü savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ancak, A.Ö, F.K, S.B. ve R.S. nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen sahte dolar operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Ekipler, operasyonda sahte 100 dolarlık 183 banknot, 1 dolarlık 256 banknot, 5 liralık 36 banknot ile ruhsatsız tabanca ve 36 mermi ele geçirdi.

Adana merkezli 3 ilde düzenlenen sahte dolar operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Ekipler, operasyonda sahte 100 dolarlık 183 banknot, 1 dolarlık 256 banknot, 5 liralık 36 banknot ile ruhsatsız tabanca ve 36 mermi ele geçirdi.