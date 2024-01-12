Adana merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 29 şüpheli adliyeye sevk edildi

Çıkar amaçlı suç örgütlerine karşı "Vurgun Operasyonu" adıyla 10 ilde operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheliden 29'u adliyeye gönderildi.

Adana merkezli suç örgütüne yönelik operasyonda 29 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Antalya KOM ekipleri, suç örgütünün elindeki şirketler aracılığıyla 11 farklı şirket sahibinden 50 milyon 440 bin lira çaldığı iddiasıyla 32 şüpheliyi gözaltına aldı. 29 şüphelinin polisteki işlemleri sona erdi.

OPERASYONDA YAKALANAN 29 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

29 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Antalya Adliyesi'ne güvenlik tedbirleri altında götürüldü. Diğer 3 şüpheli ise polisteki sorgularının sonrasında salıverildi.

Antalya'da çıkar amaçlı suç örgütüne karşı düzenlenen operasyonda 11 farklı mağdurun 50 milyon 440 bin lira zarara uğratıldığı ortaya çıktı. Antalya başta olmak üzere 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alınmak üzere belirlendi. Operasyonda 32 kişi yakalanırken, 3 depoda bulunan mallar, sahte çekler ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

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