Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Başladı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 2025-2026 eğitim-öğretim yılı dersbaşı yaptı

2025-2026 eğitim-öğretim yılı Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımıyla başladı. Yeni dönemde okullar zili çalarken, kentlerde törenler ve açılışlarla eğitim hayatı resmen yeniden hareketlendi.

Adana

Adana'da 34 bin 856 öğretmen ve 547 bin 59 öğrenci için 1.642 okulda ders zili çaldı. Merkez Seyhan ilçesindeki Cebesoy İlkokulu'na gelen öğrenciler, öğretmenleriyle buluşmanın sevincini yaşadı. Okul bahçesinde sıraya giren öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflarına girerek eğitim-öğretim yılına başladı.

Mersin

Mersin'de de yeni eğitim-öğretim yılı başladı. Yenişehir İlkokulu'na giden öğrenciler sınıflarında arkadaşlarıyla buluştu. Okul bahçesinde bekleyen aileler, eğitim hayatına yeni adım atan çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Hatay

Hatay'da depremde hasar gören bazı okulların yenilenmesiyle dikkate değer açılışlar yapıldı. Yıkılan yerine yapılan 3 katlı, 12 derslikli Dursunlu Gazi İlkokulu ve Ortaokulu hizmete girdi. Vali Mustafa Masatlı ve beraberindekiler okulun açılış kurdelesini kesip ilk ders zilini çaldı, sınıfları gezerek öğrencilere hediye verdi.

Açılış sırasında 1. sınıf öğrencisi Ali Asil Harnuboğlu'nun ağladığını gören Vali Masatlı, küçük çocuğu teselli etmeye çalıştı; Ali Asil ilk dersini annesiyle birlikte yaptı. Masatlı, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Masatlı, deprem sonrası yürütülen çalışmalar hakkında şu bilgileri paylaştı: "Şu ana kadar 798 okulumuzun büyük onarımını gerçekleştirdik, 145 okulumuzda güçlendirme faaliyetleri yaptık, 181 yeni okulumuzu hizmete açtık. Bu 181 okulumuzun derslik sayısı 1873'tür, diğer taraftan 86 okulumuzun da inşaatı devam ediyor. İnşallah bunlar tamamlanınca 1137 dersliği daha Hatay'ımızın eğitim öğretim hizmetlerine sunacağız."

Osmaniye

Osmaniye'de 10 bin öğretmen ve 149 bin öğrenci için 460 okulda dersbaşı yapıldı. İstiklal İlkokulu'nda düzenlenen törene Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapıldı. Öğrencilerce hazırlanan halk oyunları gösterilerinin ardından gökyüzüne beyaz balonlar bırakıldı. Vali Yılmaz'ın ilk ders zilini çalmasıyla tören sona erdi.

Üç büyük il ve iki komşu ildeki açılışlar, hem yenilenen altyapının hem de eğitim camiasının yeni döneme umutla başladığını gösterdi.

