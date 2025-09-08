Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 'Boş Sıralar' Protestosu — Gazze'de Okula Gidemeyen Çocuklar Anıldı

AK Parti Gençlik Kolları, Gazze'de okula başlayamayan çocukları anmak için Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 'boş sıralar' protestosu düzenledi.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 14:21
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 14:32
AK Parti Gençlik Kolları, Gazze'de yaşam hakkı elinden alındığı için okula başlayamayan çocukları anmak ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de eş zamanlı olarak "boş sıralar" protestosu düzenledi.

Adana

AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanlığınca merkez Seyhan ilçesindeki İstasyon Meydanında düzenlenen programa çok sayıda kişi katıldı. Meydana getirilen boş sıraların önünde açıklama yapan İl Gençlik Kolları Başkanı Yusuf Özdemir, Türkiye'de eğitim öğretimin bugün başladığını hatırlattı ve Gazze'deki duruma dikkat çekti.

Özdemir, "Orada binlerce sıra bomboş, çünkü o sıralara oturacak çocuklar artık hayatta değil. Gazze'de binlerce masum çocuk, sıralarına kavuşamadan öldürüldü ya da yarım kalmış hayallerinin başında susturuldu." dedi. Özdemir, çocukların beklediği teneffüs zilinin yerini bomba seslerinin aldığını vurguladı ve "Her boş sıra, Gazze'de elinden defteri, kalemi alınan bir çocuğun yarım kalmış hayali" ifadelerini kullandı.

Mersin

Mersin'de de AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından Yenişehir ilçesindeki bir alışveriş merkezi önünde "boş sıralar" konulu basın toplantısı düzenlendi. İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Karagöz, eğitim-öğretim yılının başladığı günde Gazze'de binlerce okul sırasının boş kaldığını belirtti.

Karagöz, Gazze'de şu ana kadar yaklaşık 19 bin çocuğun yaşamını yitirdiğini vurgulayarak, "O çocukların çantaları kapının arkasında asılı kaldı. Defterleri hiç açılmadı. Kalemleri hiç yazmadı. Hayatları, katil İsrail'in bombalarıyla ellerinden alındı" dedi ve Türkiye'nin 81 ilinde meydanlarda olduklarını söyledi.

Hatay

AK Parti Hatay İl Gençlik Kolları tarafından parti yerleşkesinde düzenlenen etkinliğe çok sayıda kişi katıldı. İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Behçet Akın, boş sıralar önünde Gazze'deki insanlık dramına vurgu yaptı.

Akın, "Gazze bizim için sadece coğrafi bir mesele değil, ümmetin onurunun meselesidir. Orada yaşanan zulme sessiz kalmak kendi değerlerimize sırt çevirmek olur." ifadelerini kullanarak AK Parti gençliğinin mazlumun yanında olduğunu belirtti.

Osmaniye

AK Parti Osmaniye İl Gençlik Kolları da kentteki bir alışveriş merkezi önünde Gazze'de öldürülen çocukları anmak için etkinlik gerçekleştirdi. Boş sıralara Gazze'de öldürülen bazı çocukların fotoğraflarını koyan gençlik kolları üyeleri, İsrail'i protesto etti.

AK Parti Osmaniye İl Başkanı Mehmet Sadi Binboğa, Türkiye'de eğitim-öğretim yılının başladığını ancak Gazze'de binlerce sıranın boş kaldığını söyledi. Binboğa, "Gazze'de binlerce masum çocuk sıralarına oturamadan öldürüldü ya da yarım kalmış hayallerinin başında susturuldu. Katil İsrail 7 Ekim'den bu yana 19 bin çocuğu katletti" dedi ve çocukların çantalarının, defterlerinin ve kalemlerinin yarım kaldığını belirtti.

Etkinliklerde ortak tema, eğitim hakkının bir insan hakkı olduğuna dikkat çekmek ve Gazze'de yaşanan acının duyurulması için boş sıraların simgelediği kaybı görünür kılmaktı.

