Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Fidan Dikimi Gerçekleştirildi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Fidan Dikim Etkinlikleri

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de fidan dikimleri gerçekleştirildi. Etkinliğin merkezi Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kampüsü oldu.

Adana'da Fidan Dikimi

Adana'da düzenlenen etkinlikte Valisi Yavuz Selim Köşger, ağaçlandırma çalışmalarının "Geleceğe Nefes, İnsanlığa Nefes" sloganı ile gerçekleştirildiğini ifade etti. Köşger, geçen yıl başlatılan çalışmaların etkisinin hissedilmeye başlandığını ve kampüs alanının giderek yeşil bir hale geleceğini belirtti.

Mersin’de Fidanlar Toprakla Buluşturuldu

Mersin'in Mezitli ilçesinde gerçekleştirilen etkinliğe Vali Ali Hamza Pehlivan, 8 ilçede toplamda 22 bin fidanın toprakla buluşturulacağını açıkladı. Pehlivan, Türkiye'nin en fazla orman varlığına sahip ikinci il konumunda olduğunu vurgulayarak, bu değeri korumaya kararlı olduklarını belirtti.

Hatay'da Ormanların Önemi Vurgulandı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya'da düzenlenen etkinlikte ormanların ekosistem için önemini anlattı. Masatlı, tarihi bir bakış açısıyla Peygamber Efendimiz'in fidan dikme konusundaki öğüdünü anımsatarak, bu sorumluluğun sadece insanlar için değil, tüm canlıların korunması için olduğunu dile getirdi.

Osmaniye'de 2 Bin Fidan Dikildi

Osmaniye'de Davlumbaz mevkisi'nde fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi. Vali Erdinç Yılmaz ve öğrenciler, bu etkinlikte topluca 2 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Bu etkinlikler, doğanın korunması ve ağaçlandırma çalışmalarının artırılması yönündeki önemli adımla, yerelde ve ulusal düzeyde çevre bilincini artırmayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.