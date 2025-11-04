Adana-Mersin Otoyolu'nda Tır Alev Alev Yandı

Sarıçam mevkiinde seyir halindeki tırda yangın

Adana’da otoyolda seyir halindeki bir tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tırı adeta bir alev topuna çevirdi.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

