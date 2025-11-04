Adana-Mersin Otoyolu'nda Tır Alev Alev Yandı

Adana-Mersin Otoyolu Sarıçam mevkiinde seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; tır kullanılamaz hale geldi, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 20:31
Sarıçam mevkiinde seyir halindeki tırda yangın

Adana’da otoyolda seyir halindeki bir tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tırı adeta bir alev topuna çevirdi.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

