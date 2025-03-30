Adana, Mersin ve Osmaniye'de Ramazan Bayramı Coşkusu

Adana'da Bayramlaşma Programı

Adana, Mersin ve Osmaniye, Ramazan Bayramı dolayısıyla çeşitli bayramlaşma programlarına ev sahipliği yaptı. Adana Valiliği tarafından Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde gerçekleştirilen bayramlaşma etkinliğine, Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ozan Nas, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve diğer kurum müdürleri katıldı.

Vali Köşger'den Bayram Mesajı

Köşger, programda yaptığı konuşmada vatandaşların bayramını kutlayarak, “Mutlu, huzurlu, esenlik dolu bir bayram dilerim”Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ile dolup taşacağını belirtti.

Mersin'de Bayram Kutlamaları

Mersin Valiliği de Akdeniz ilçesindeki Mersin Kültür Merkezi'nde bir bayramlaşma programı düzenledi. Vali Atilla Toros, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, katılımcıların bayramını kutlayarak, bayramın birleştirici gücüne dikkat çekti.

Katılımcıların Bayramı Kutlandı

Etkinliğe; AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, CHP Mersin milletvekilleri Gülcan Kış ve Talat Dinçer gibi isimler de katıldı. Bayramlaşmanın ardından katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu.

Osmaniye'de Coşku Doruğa Çıktı

Osmaniye'de ise Devlet Bahçeli Meydanı'nda gerçekleştirilen bayramlaşma programında, Vali Erdinç Yılmaz, katılımcılarla bayramlaşarak bir araya gelmenin mutluluğunu dile getirdi. Vali Yılmaz, bayram sonrası Özden Huzurevi, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ziyaretlerde bulundu.

Osmaniye Protokolü Bir Arada

Etkinliğe; AK Parti Osmaniye milletvekilleri Derya Yanık ve Seydi Gülsoy, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva ve 12'nci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Hasan Kocabaş katıldı. Bayramın coşkusu, farklı kesimlerden gelen katılımcılarla birlikte arttı.

Osmaniye'de Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen programda da Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz (sağ 6), katılımcılarla bayramlaştı.

Adana'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programları yapıldı. Adana Valiliğince Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda, Vali Yavuz Selim Köşger (sağ 2), 6. Kolordu Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Ozan Nas, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar (sol 3) ve kurum müdürleriyle bayramlaştı.