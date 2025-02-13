Adana'nın Aladağ İlçesinde Eğitime Kar Yağışı Nedeniyle Ara Verildi

Adana'nın Aladağ İlçesinde Eğitime Ara Verildi

Adana'nın Aladağ ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildi. Aladağ Kaymakamlığı'nın yaptığı açıklamada, "İlçemiz genelinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ile kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle okullarımızda 13 Şubat 2025 Perşembe günü bir gün süre ile eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kamu Personeline İdari İzin

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli memurların da bir gün süreyle idari izinli sayılacakları vurgulandı.