DOLAR
36,11 -0,01%
EURO
37,79 -0,71%
ALTIN
3.388,52 -0,67%
BITCOIN
3.508.836,29 -0,13%

Adana'nın Aladağ İlçesinde Eğitime Kar Yağışı Nedeniyle Ara Verildi

Aladağ ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim 13 Şubat 2025 tarihine kadar durduruldu.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 07:04
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 07:04
Adana'nın Aladağ İlçesinde Eğitime Kar Yağışı Nedeniyle Ara Verildi

Adana'nın Aladağ İlçesinde Eğitime Ara Verildi

Adana'nın Aladağ ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bir gün ara verildi. Aladağ Kaymakamlığı'nın yaptığı açıklamada, "İlçemiz genelinde, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi ile kara yollarında oluşan buzlanmaya bağlı olarak ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle okullarımızda 13 Şubat 2025 Perşembe günü bir gün süre ile eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Kamu Personeline İdari İzin

Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli memurların da bir gün süreyle idari izinli sayılacakları vurgulandı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'nın Aladağ İlçesinde Eğitime Kar Yağışı Nedeniyle Ara Verildi
2
Nevşehir'de Eski Eşi Tarafından Vurulan Kadın Hayatını Kaybetti
3
İtalya Hükümeti, Paragon Solutions ile Sözleşme Feshedilmediğini Açıkladı
4
Hamas ve İsrail Arasında İkinci Esir Takası Gerçekleşti
5
İtalya'nın Belcastro Köyü'nde Hasta Olmak Yasaklandı
6
Trump, Putin ile Suudi Arabistan'da Görüşmeyi Planlıyor

Kuantum bilgisayarında teleportasyon başarıyla gerçekleşti! Teleportasyon nedir ve gelişim süreci nasıl?

Denizli'de Ramazan İçin Kent Market Açılıyor!

Ankara'da Toplu Ulaşıma Yüzde 23.8 Zam Bekleniyor

SGK'dan Müjdeli Haber: Milyonlarca Kişiye Toplu Para İadesi

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor