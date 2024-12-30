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Adana'nın Aladağ İlçesinde Yoğun Kar Yağışı Etkili Oluyor

Adana'nın Aladağ ilçesinde etkili olan kar yağışı, mahalleleri beyaz örtüyle kapladı. Belediye ekipleri yolları açık tutmak için çalışıyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 15:11
Adana'nın Aladağ İlçesinde Yoğun Kar Yağışı Etkili Oluyor

Adana'nın Aladağ İlçesinde Kar Yağışı Etkisi

Adana'nın Aladağ ilçesinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Yoğun kar yağışı, ilçeyi beyaz örtüyle kaplarken, bazı mahallelerde sevimli bir kış manzarası oluştu.

Belediye Ekipleri Görevinin Başında

Bu yoğun kar yağışı sonrasında belediye ekipleri, iş makineleriyle yolların kapanmaması için sürekli olarak çalışmalara devam ediyor. Karla mücadele ekipleri, ulaşımın aksamaması adına tüm önlemleri alıyor.

Öğrenciler Kar Yağışının Tadını Çıkarıyor

Ayrıca, kar yağışını fırsat bilen öğrenciler de okul bahçelerinde kartopu oynayarak keyifli anlar yaşıyor. Kar, çocuklar için eğlenceli bir oyun alanı sunarken, mahallelerde de neşe dolu anlar yaşanıyor.

Adana'nın Aladağ ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı mahalleler beyaz örtüyle...

Adana'nın Aladağ ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı mahalleler beyaz örtüyle kaplandı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı mahalleler beyaz örtüyle...

Adana'nın Aladağ ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bazı mahalleler beyaz örtüyle kaplandı.

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