Adana'nın Ceyhan Nehri'nde Balık Ölümleri Üzerine İncelemeler Devam Ediyor

Adana'nın Ceyhan Nehri'nde Balık Ölümleri İnceleniyor

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bulunan Ceyhan Nehri'nde yaşanan balık ölümleri ile ilgili incelemeler devam ediyor. Nehrin Gözler Mahallesi kısmında meydana gelen olay üzerine, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından araştırmalar başlatıldı.

Bölgedeki İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni su numuneleri almak için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri de Ceyhan Nehri'nin yakınındaki Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi içindeki yağmur suyu tahliye kanallarında detaylı incelemelerde bulundu.

Nehrin bu bölgesinde yaşanan balık ölümleri, çevre açısından ciddi endişelere yol açtı. Yetkililer, numunelerin analizinden elde edilecek sonuçlarla olayın sebebini belirlemeye çalışıyor.