Adana'nın Kozan İlçesinde 5 Büyüklüğünde Deprem

Adana'nın Kozan İlçesinde Deprem Yaşandı

Adana'nın Kozan ilçesinde bugün saat 20.07'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Kozan olduğu ve 20,13 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

Vali Köşger'den Açıklama

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "İlimizde şu an için bir olumsuzluk yok, taramalarımız sürüyor." dedi. Depremin ardından birçok vatandaş sokaklara döküldü ve güvenlik önlemleri alındı.

Bu olay, bölgedeki deprem riskini bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililerin, ilerleyen saatlerde durum değerlendirmesi yapması bekleniyor.