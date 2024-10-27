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Adana'nın Kozan İlçesinde 5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Kozan'da 5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Olayın detayları ve derinliği hakkında bilgiler açıklandı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 20:26
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 20:26
Adana'nın Kozan İlçesinde 5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Adana'nın Kozan ilçesinde Deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremle ilgili bilgileri paylaştı.

Depremin Detayları

AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, depremin merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olarak belirlendi. Sarsıntı, saat 20.07'de gerçekleşti.

Derinlik Bilgisi

Gerçekleşen depremin derinliği ise 20,13 kilometre olarak kaydedildi. Vatandaşların güvenliği için gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

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