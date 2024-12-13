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Adana'nın Kozan İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangını, karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Ekipler hızlı müdahale ile alevleri söndürdü.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 23:52
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 23:54
Adana'nın Kozan İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Dağılcak mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, yerel saatle akşam saatlerinde ihbar üzerine Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda arazözün olay yerine sevk edilmesiyle müdahaleye başlandı.

Yangının hızla yayılmasına neden olan şiddetli rüzgar, yangın ekiplerinin çalışmalarını zorlaştırdı. Ancak, uzman ekiplerin özverili çabalarıyla alevler kontrol altına alındı ve büyümeden söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili incelemeler devam ederken, bölgedeki orman varlığının korunması açısından hızlı müdahale büyük önem taşıdı.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, karadan müdahaleyle kontrol altına...

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

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