Adana'nın Yüksek Kesimlerine Kar Yağdı

Adana'nın yüksek kesimlerinde Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Aladağ ve Pozantı'da hafif kar etkili; yağışlar çarşambaya kadar sürecek.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 09:29
Kırsal ilçelerde hafif kar, şehir merkezinde yağmur devam ediyor

Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, Adana’da cumartesi gününden bu yana etkili oluyor.

Adana şehir merkezine bir gündür yağmur yağarken, yüksek kesimlere kar yağmaya başladı. Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Aladağ ve Pozantı kırsalında kar etkili olurken, bu ilçelerin merkezlerinde kar yağışı az miktarda gerçekleşti.

Meteoroloji verilerine göre Adana ve ilçelerinde yağışlı hava çarşambaya kadar etkili olmaya devam edecek.

