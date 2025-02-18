Adana Otoyolunda Akaryakıt Tankeri Yangını: Sürücü Kurtarıldı

Adana'da Otoyolda Akaryakıt Tankeri Yangını!

Adana'da Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana gelen olayda, akaryakıt yüklü bir tanker kontrolden çıkarak devrildi ve yol üzerinde yanmaya başladı.

Olay, Hasan Taşdemir yönetimindeki 27 BAK 811 plakalı tanker, Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken gerçekleşti. Tanker devrildikten sonra sürüklendi ve ardından yanmaya başladı.

Yangın esnasında, tankerin sürücüsü Taşdemir, olay yerinden geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak kurtarıldı. Hafif yaralanan sürücü, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olayın bildirilmesi üzerine, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Jandarma ekipleri, güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı ve itfaiye ekipleri, 10 tanker ve 8 arazöz ile yanan araca müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Ayrıca, yola yayılan yakıtın başka kazalara sebep olmaması için kara yolları ekipleri temizlik çalışması başlattı.

Kaza nedeniyle otoyolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Adana'da otoyolda devrilen akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Adana'da otoyolda devrilen akaryakıt yüklü tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.