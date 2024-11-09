Adana Pozantı'da Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Adana'nın Pozantı ilçesinde, Belemedik Tabiat Parkı içerisindeki ormanlık alanda nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldi. Yangının çıktığı bölgeye, ihbarın ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve arazözler yönlendirildi.

Yangının büyümemesi için ekipler hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Karadan yapılan müdahale devam ederken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.