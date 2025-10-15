Adana Pozantı'da Silahlı Saldırı: 2 Zanlı Tutuklandı

Olay ve soruşturma

Adana'nın Pozantı ilçesinde geçen ay bir dinlenme tesisinde yemek yiyen Y.G.'nin uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandığı olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürdü.

Yapılan çalışmalarda kimlikleri belirlenen M.Ö. ile ona yardım ettiği tespit edilen K.Ç., polis ekiplerince yakalandı.

Saldırı ve yöntem

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Y.G.'nin bindiği yolcu otobüsünü takip ettikten sonra saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlendi.

Adliyeye sevk ve tutuklama

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ö. ve K.Ç., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

