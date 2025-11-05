Adana sanayisi ihracatta direncini koruyor — Başkan Kıvanç

Zeki Kıvanç, Ekim 2025'te Adana ihracatının 264 milyon 659 bin dolar olduğunu; Ocak-Ekim toplamının 2 milyar 468 milyon dolara yükseldiğini açıkladı.

Ekim 2025 verileri ve değerlendirme

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan Ekim 2025 ihracat verilerini değerlendirdi.

Kıvanç, Adana’nın Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 azalışla 264 milyon 659 bin dolar ihracat gerçekleştirdiğini açıkladı. 2025 yılının Ocak-Ekim döneminde ise Adana’nın toplam ihracatının yüzde 0,3 artışla 2 milyar 468 milyon dolar seviyesine ulaştığını belirtti.

"Sanayicilerimiz bütün zorluklara rağmen üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracatla katma değer oluşturmaya devam ediyor. Ekim ayında yaşanan sınırlı düşüşü geçici görüyoruz. İlk 10 aylık dönemde ihracatımızı artırmayı başarmamız, Adana sanayimizin dayanıklılığı ve rekabet gücünün en güçlü göstergesidir. Hedefimiz yılın son iki ayında daha güçlü bir performans ortaya koymak."

Ekim ayında Adana’dan en fazla ihracat yapılan ülke Irak oldu; 20,7 milyon dolar ile Irak ilk sırayı alırken, İspanya 19,7 milyon dolar ve İtalya 15,1 milyon dolar olarak sıralandı. Ocak-Ekim döneminde ise Irak 183,3 milyon dolar, İspanya 164,6 milyon dolar ve Almanya 152,9 milyon dolar ile öne çıktı.

Ekim ayında sektörler bazında liderlik Kimyevi Maddeler ve Mamulleri'nde oldu (46,8 milyon dolar). Bunu Tekstil ve Hammaddeleri (46,3 milyon dolar) ve Otomotiv Endüstrisi (33,7 milyon dolar) izledi. Yılın ilk 10 ayında ise Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 508,2 milyon dolar, Tekstil ve Hammaddeleri 417,3 milyon dolar ve Otomotiv Endüstrisi 291,9 milyon dolar ile en çok ihracat yapan sektörler oldu.

"Adana, lojistik açıdan stratejik bir merkez, nitelikli iş gücüne sahip ve sektörel çeşitliliği güçlü bir şehir. Sanayicilerimizin azmi ve üretim kabiliyeti sayesinde ihracatımızı daha da yukarı taşıyacağımıza inanıyoruz. Kentimizin ihracat başarısında emeği bulunan tüm firmalarımıza, iş insanlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum"

