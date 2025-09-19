Adana Sarıçam'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Turunçlu Mahallesi'nde çıkan yangına ekipler sevk edildi

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, Turunçlu Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, söndürme uçağı, helikopterler ve arazözler sevk edildi.

Ekiplerin, yangını havadan ve karadan kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

