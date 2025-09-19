Adana Sarıçam'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Adana'nın Sarıçam ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, uçak, helikopter ve arazözlerle müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 15:24
Adana Sarıçam'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Adana Sarıçam'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Turunçlu Mahallesi'nde çıkan yangına ekipler sevk edildi

Adana'nın Sarıçam ilçesinde, Turunçlu Mahallesi sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, söndürme uçağı, helikopterler ve arazözler sevk edildi.

Ekiplerin, yangını havadan ve karadan kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İhbar...

Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü personeli, söndürme uçağı ve helikopterleri ile arazözler sevk edildi.

Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. İhbar...

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Atatürk'ün Ordu'ya Gelişinin 101. Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı
2
Erdoğan: Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı vizyonu ileri taşıyacak
3
Delphi-2M: Yapay Zeka 10 Yıllık Hastalık Riskini Tahmin Ediyor
4
Adana Sarıçam'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
5
Erdoğan: Muhalefet 'Kargaşa, Kaos ve Kriz' İstiyor
6
Kilis'te Mustafa Süzgün'e Ait Tekstil Atölyesinde Yangın Söndürüldü
7
Çanakkale Gelibolu'da Tarım Arazisi Yangını — Havadan ve Karadan Müdahale

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek