Adana Sarıçam'da Trafik Kazası: 2 Cezaevi Personeli Yaşamını Yitirdi

Adana Sarıçam'da otomobilin kamyona çarpması sonucu infaz koruma memuru Berk Öztürk ve bilgisayar işletmeni Beyaz Fidan Şahin hayatını kaybetti; tören Kürkçüler Cezaevi'nde düzenlendi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 13:11
Adana Sarıçam'da Trafik Kazası: 2 Cezaevi Personeli Yaşamını Yitirdi

Adana Sarıçam'da Trafik Kazası: 2 Cezaevi Personeli Yaşamını Yitirdi

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, Girne Bulvarı'nda meydana gelen kazada infaz koruma memuru Berk Öztürk ve bilişim personeli bilgisayar işletmeni Beyaz Fidan Şahin yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan infaz koruma memuru Furkan Büyükyağbasan ise tedavisine devam ediliyor.

Kaza, 33 AVG 307 plakalı kamyonu kullanan B.Ö.'nün önü olmak üzere seyreden 06 AAP 684 plakalı otomobile arkadan çarpması sonucu gerçekleşti.

Tören, iki çalışanın görev yaptıkları Kürkçüler Cezaevi'nde düzenlendi. Öztürk ve Şahin'in naaşları, mesai arkadaşlarının omzunda tören alanına getirildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım törendeki konuşmasında, kazanın çalışanların mesailerinin ardından evlerine giderken meydana geldiğini belirterek, "Kalben inanıyorum ki hakkıyla yerine getirdikleri mesailerini tamamladıktan sonra genç yaşta kazayla aramızdan ayrılan iki kardeşimiz şehit olarak Hakk'a yürümüşlerdir." dedi.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından defin işlemleri için Berk Öztürk'ün cenazesi Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'na, evli ve 1 çocuk annesi Beyaz Fidan Şahin'in naaşı ise Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'na götürüldü.

Törene, merhumların yakınları ile birlikte Adana Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel de katıldı.

Daha önce Hatay'da görev yapan Beyaz Fidan Şahin'in 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Adana'ya görevlendirildiği öğrenildi.

Kaza

Girne Bulvarı'nda dün meydana gelen kazada, 33 AVG 307 plakalı kamyona arkadan çarpan 06 AAP 684 plakalı otomobilde bulunan Berk Öztürk, Beyaz Fidan Şahin ve Furkan Büyükyağbasan yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Öztürk ve Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından kamyon sürücüsü B.Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı; işlemleri emniyette devam ediyor. Yaralı Furkan Büyükyağbasan'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu yaşamını yitiren 2 cezaevi...

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu yaşamını yitiren 2 cezaevi personeli için görev yerlerinde tören düzenlendi. Kazada hayatını kaybeden Berk Öztürk ve Beyaz Fidan Şahin'in naaşları, mesai arkadaşlarının omzunda tören alanına getirildi.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu yaşamını yitiren 2 cezaevi...

İLGİLİ HABERLER

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne ve Kırklareli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı
2
Adana Sarıçam'da Trafik Kazası: 2 Cezaevi Personeli Yaşamını Yitirdi
3
Azerbaycan'da 2. Karabağ Savaşı'nın 5. Yılında Şehitler Anıldı
4
Konya-Saraybosna İş Forumu Saraybosna'da: Türk ve Boşnak İş İnsanları Yeni Yatırımlar İçin Buluştu
5
Usulsüz Vatandaşlık Örgütüne Baskın: 49 Şüpheli Tutuklandı, 181 milyon 200 bin dolar Kayıp
6
Tekirdağ'da Hera'nın Şehri (Heraion-Teikhos) gelecek yıl ziyarete açılacak
7
Manavgat’ta 21 Yaşındaki Down Sendromlu Gülsüm’ün Düğün Hayali Gerçekleşti

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı