Adana Şehir Tiyatroları 'Hedda Gabler' ile İstanbul'da Sahnede

Adana Şehir Tiyatroları, 'Hedda Gabler' ile İstanbul'da

Adana Şehir Tiyatroları'nın klasik eseri 'Hedda Gabler', İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının 110. yıl etkinlikleri çerçevesinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi''nde sahne alacak. Oyun, 18-21 Aralık tarihlerinde izleyicilerle buluşacak.

Biletler Tükendi

İBB Şehir Tiyatroları tarafından yapılan açıklama ile biletlerin satışa çıkar çıkmaz tükendiği bilgisi verildi. İzleyiciler, bu unutulmaz performansı dört gözle bekliyor.

Oyun ve Ekip

Henrik Ibsen'in kaleme aldığı ve Volkan Sarıöz'ün yönetmenliğini üstlendiği 'Hedda Gabler' oyununda, Olca Hayal Çetin, Cevher Hikmet Güzey, Yağmur Özcan, Önder Özcan, Uğur İzgi, Dilek Polat, Kurtuluş Bilgilioğul ve Ahmethan Çelebi gibi ünlü isimler rol alıyor.

Çağdaş Tragedyanın Örneği

Çağdaş tragedyanın en iyi örneklerinden biri olarak kabul edilen 'Hedda Gabler', hayatta sevgi ve saygı gibi önemli değerleri göz ardı eden, aynı zamanda insanların kaderlerini derinden etkileyen ve hakimiyet arayışında olan Hedda Gabler’in tutucu bir toplum içinde sıkışıp kalışını gözler önüne seriyor.

Adana Şehir Tiyatrolarının klasik oyunu "Hedda Gabler", İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının 110. yıl etkinlikleri kapsamında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde seyirciyle buluşuyor. Oyun, 18-21 Aralık tarihlerinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde sergilenecek.

Adana Şehir Tiyatrolarının klasik oyunu "Hedda Gabler", İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının 110. yıl etkinlikleri kapsamında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde seyirciyle buluşuyor. Oyun, 18-21 Aralık tarihlerinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde sergilenecek.