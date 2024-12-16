DOLAR
34,95 0,05%
EURO
36,73 -0,04%
ALTIN
2.981,85 -0,16%
BITCOIN
3.731.149,93 -3,52%

Adana Şehir Tiyatroları 'Hedda Gabler' ile İstanbul'da Sahnede

Adana Şehir Tiyatroları'nın 'Hedda Gabler' oyunu, İBB Şehir Tiyatroları'nın 110. yıla özel etkinlikleri kapsamında İstanbul'da sahne alacak.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 18:41
Adana Şehir Tiyatroları 'Hedda Gabler' ile İstanbul'da Sahnede

Adana Şehir Tiyatroları, 'Hedda Gabler' ile İstanbul'da

Adana Şehir Tiyatroları'nın klasik eseri 'Hedda Gabler', İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının 110. yıl etkinlikleri çerçevesinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi''nde sahne alacak. Oyun, 18-21 Aralık tarihlerinde izleyicilerle buluşacak.

Biletler Tükendi

İBB Şehir Tiyatroları tarafından yapılan açıklama ile biletlerin satışa çıkar çıkmaz tükendiği bilgisi verildi. İzleyiciler, bu unutulmaz performansı dört gözle bekliyor.

Oyun ve Ekip

Henrik Ibsen'in kaleme aldığı ve Volkan Sarıöz'ün yönetmenliğini üstlendiği 'Hedda Gabler' oyununda, Olca Hayal Çetin, Cevher Hikmet Güzey, Yağmur Özcan, Önder Özcan, Uğur İzgi, Dilek Polat, Kurtuluş Bilgilioğul ve Ahmethan Çelebi gibi ünlü isimler rol alıyor.

Çağdaş Tragedyanın Örneği

Çağdaş tragedyanın en iyi örneklerinden biri olarak kabul edilen 'Hedda Gabler', hayatta sevgi ve saygı gibi önemli değerleri göz ardı eden, aynı zamanda insanların kaderlerini derinden etkileyen ve hakimiyet arayışında olan Hedda Gabler’in tutucu bir toplum içinde sıkışıp kalışını gözler önüne seriyor.

Adana Şehir Tiyatrolarının klasik oyunu "Hedda Gabler", İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir...

Adana Şehir Tiyatrolarının klasik oyunu "Hedda Gabler", İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının 110. yıl etkinlikleri kapsamında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde seyirciyle buluşuyor. Oyun, 18-21 Aralık tarihlerinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde sergilenecek.

Adana Şehir Tiyatrolarının klasik oyunu "Hedda Gabler", İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir...

Adana Şehir Tiyatrolarının klasik oyunu "Hedda Gabler", İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının 110. yıl etkinlikleri kapsamında Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde seyirciyle buluşuyor. Oyun, 18-21 Aralık tarihlerinde Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde sergilenecek.

İLGİLİ HABERLER

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Başak ve Yükselen Başakları Neler Bekliyor?

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Yılında Yengeçleri Bekleyen Değişim ve Fırsatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı: İBB'den Yeni Gelişmeler
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Destek Sözü: Enflasyona Ezdirmeyeceğiz
3
Erdoğan'dan Şişirilmiş Konser Faturalarına Sert Tepki
4
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Halid Nebhan Ebu Diya'ya Taziye Mesajı
5
KKTC'de Küresel İklim Değişikliği Uluslararası Konferansı Düzenlendi
6
İsrail'in Gazze'de Hava Saldırısında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti
7
Almanya Başbakanı Olaf Scholz Güvenoyu Alamayıp Erken Seçim Sürecine Girdi

Çatalca İş Fırsatları Buluşması Başlıyor! Yüz Yüze Görüşme İmkanları

2025'te Balık ve Yükselen Balık Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkisi İle Hayatınızda Neler Değişecek?

2025'te Kova ve Yükselen Kova Burçlarını Bekleyen Heyecan Verici Gelişmeler

2025 Yılı Dini Günler ve Bayramlar Takvimi Açıklandı!

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor

2025'te Başak ve Yükselen Başakları Neler Bekliyor?

Emlakjet Geri Dönüş Endeksi: Yatırımcılar İçin Kazanç Fırsatları

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?

2025 Yılında Yengeçleri Bekleyen Değişim ve Fırsatlar