Adana Seyhan'da 31 bin 98 ilaç ele geçirildi, 2 gözaltı

KOM ekipleri Seyhan'da depo olarak kullanılan 4 ikamette 31 bin 98 ilaç ve 1538 tıbbi malzeme ele geçirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 09:49
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 09:49
KOM ekipleri depo olarak kullanılan 4 ikamette eş zamanlı operasyon düzenledi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri tarafından 31 bin 98 ilaç ve 1538 tıbbi malzeme ele geçirildi.

Ekipler, depoya dönüştürülen 4 ikamette çok sayıda ilaç ve tıbbi malzeme bulunduğu yönündeki ihbar üzerine söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bir adreste yapılan incelemede, zeminde oluşturulmuş gizli bölmede çok sayıda ilaç tespit edildi. Operasyon kapsamında toplam 31 bin 98 ilaç ve 1538 tıbbi malzeme ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar hakkında, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

