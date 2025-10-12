Adana Seyhan'da Poşette 5 Ruhsatsız Tabanca: Zanlı Ö.F.İ Tutuklandı

Adana Seyhan'da devriye polisi tarafından durdurulan Ö.F.İ'nin poşetinden 5 ruhsatsız tabanca çıktı; şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.10.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 10:16
Yunus Timleri Şüpheliyi Karasoku Mahallesi'nde Durdurdu

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri tarafından yapılan devriye sırasında durumundan şüphelenilen Ö.F.İ (33) durduruldu.

Yapılan aramada, taşıdığı poşette 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.F.İ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

