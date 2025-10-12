Adana Seyhan'da Poşette 5 Ruhsatsız Tabanca: Zanlı Ö.F.İ Tutuklandı

Adana Seyhan'da Poşette 5 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Yunus Timleri Şüpheliyi Karasoku Mahallesi'nde Durdurdu
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri tarafından yapılan devriye sırasında durumundan şüphelenilen Ö.F.İ (33) durduruldu.
Yapılan aramada, taşıdığı poşette 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.F.İ, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
