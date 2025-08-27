Adana Tufanbeyli'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Yanan alanlarda soğutma çalışmaları devam ediyor

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, bir tarlada başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı ve bölgeyi tehdit etti.

Yangın, Yamanlı Mahallesi'ndeki anızın tutuşmasıyla başladı. Kısa sürede ormanlık sahaya geçen alevlere karşı söndürme helikopteri ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin hem havadan hem de karadan yürüttüğü müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki personel, olası yeniden alevlenmelere karşı yoğun soğutma çalışmaları yapıyor.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirirken, vatandaşlara ateşle ilgili önlemlere dikkat etme çağrısı yapıldı.

